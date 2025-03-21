Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области объявили и затем отменили угрозу беспилотной опасности

Отбой беспилотной опасности объявили в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Отбой беспилотной опасности по всей территории Ростовской области объявили рано утром 21 марта. Об этом говорится в рассылке РСЧС.

Беспилотная опасность в регионе сохранялась с ночи, предупреждение распространили в 1:36. Всем на время угрозы рекомендовали оставаться в помещениях и не подходить к окнам.

Напомним, также сегодня утром стало известно о ликвидации БПЛА в Миллеровском районе, об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Предварительно, пострадавших не было, разрушений на земле не зафиксировали.