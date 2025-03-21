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В Салавате мужчина предстанет перед судом за то, что забил до смерти сожительницу

Жителя Салавата осудят за избиение до смерти сожительницы.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Салавате завершено расследование уголовного дела против местного жителя, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть его сожительницы. Об этом сообщили прокуратура и Следственный комитет республики.

Согласно версии следствия, в минувшем январе года между мужчиной и его сожительницей произошел конфликт на бытовой почве. Обвиняемый избил женщину руками и ногами, а также неоднократно ударил ее табуретом по голове и телу. От полученных травм, в том числе тупой травмы груди, потерпевшая скончалась на месте происшествия.

После случившегося мужчина позвонил соседке и сообщил о произошедшем. Та, в свою очередь, обратилась в правоохранительные органы. Обвиняемого задержали, и впоследствии он признал свою вину.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу.

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