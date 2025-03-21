В Салавате мужчина предстанет перед судом за то, что забил до смерти сожительницу

Согласно версии следствия, в минувшем январе года между мужчиной и его сожительницей произошел конфликт на бытовой почве. Обвиняемый избил женщину руками и ногами, а также неоднократно ударил ее табуретом по голове и телу. От полученных травм, в том числе тупой травмы груди, потерпевшая скончалась на месте происшествия.