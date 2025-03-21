Минэнерго сказало про подачу тепла после повреждения теплосети на Шаранговича

Минэнерго сказало про подачу тепла после повреждения теплосети на улице Шаранговича. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства энергетики.
«Столичные энергетики полностью восстановили теплоснабжение потребителей в районе улицы Шаранговича», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в четверг, 20 марта, около 14.00 случилось повреждение тепловой сети диаметром 800 мм в районе улицы Шаранговича. Инцидент стал причиной временного нарушения теплоснабжения у части потребителей по улицам Панченко, Сухаревская.
Сказано, что для устранения указанного повреждения на место незамедлительно приехали прибыли аварийно-восстановительные бригады филиала «Минские тепловые сети» предприятия «Минскэнерго». Уточняется, что часть потребителей оперативно переподключили к резервным источникам тепла.
Вместе с тем специалисты провели работы, связанные с поиском места повреждения. Также проводились работы по откачке воды из теплокамеры, ремонту поврежденного участка трубопровода. В 05.58 21 марта теплоснабжение жилого фонда было восстановлено.
«Температура воздуха в домовладениях граждан не опускалась ниже допустимых нормативов», — заявили в Минэнерго.
Сообщается, что всего в ремонтно-восстановительных работах было задействовано 30 специалистов филиала «Минские тепловые сети», а также восемь единиц техники.
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