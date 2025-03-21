Минэнерго сказало про подачу тепла после повреждения теплосети на Шаранговича

В ведомстве уточнили, что в четверг, 20 марта, около 14.00 случилось повреждение тепловой сети диаметром 800 мм в районе улицы Шаранговича. Инцидент стал причиной временного нарушения теплоснабжения у части потребителей по улицам Панченко, Сухаревская.