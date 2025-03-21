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Нижегородцы просят не сносить гаражи на Автозаводе

Жители Автозаводского района областного центра обратились в соцсетях к властям. Люди обеспокоены планами властей по сносу гаражного кооператива на проспекте Ильича, 56.

Источник: НИА-Нижний Новгород

В частности, Екатерина Захарова просит взглянуть на непростую ситуацию, в которой одномоментно оказались владельцы почти 600 гаражей. Она пишет, что эти гаражи появились еще в 90-х годах, а все члены кооператива выплачивали взносы.

«Все платежи проводились через бухгалтерию детского дома интерната. Сейчас нас признают самостроем и хотят снести наши гаражи в одночасье и ещё потребовать денежные средства за снос. Нас обманули и кинули», — утверждает женщина.

В комментариях нижегородцы также обращают внимание, что среди членов гаражного кооператива есть ветераны труда и участники СВО. Автозаводчане считают, что их гаражи построены по закону. Представители нижегородского минимущества в соцсетях ответили на обращения владельцев гаражей и снова попросили их предъявить правоустанавливающие документы.

Напомним, что экс-директор детского дома «Надежда» в Нижнем Новгороде обвиняется в превышении должностных полномочий: он выделил на территории учреждения земельный участок, где впоследствии были построены 600 гаражей.