Нижегородцы просят не сносить гаражи на Автозаводе

В комментариях нижегородцы также обращают внимание, что среди членов гаражного кооператива есть ветераны труда и участники СВО. Автозаводчане считают, что их гаражи построены по закону. Представители нижегородского минимущества в соцсетях ответили на обращения владельцев гаражей и снова попросили их предъявить правоустанавливающие документы.