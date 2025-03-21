МВД напомнило о правилах пользования самокатами

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. На автодорогах на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) могут передвигаться только лица, которым уже исполнилось 14 лет, и на скорости до 60 км/ч, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Если тебе 14 лет и больше, можно кататься по дороге, но только по правой стороне и не быстрее 60 километров в час. Для передвижения по дороге СИМ должны иметь исправные тормоза, звуковой сигнал, фару спереди и красные фонари сзади», — написала она в Telegram-канале.
Также Волк напомнила, что дети до 7 лет должны находиться под присмотром взрослых при использовании СИМ. Им запрещена передача аккаунтов взрослых граждан для аренды электросамокатов.
«Пользователям СИМ надо использовать защитные приспособления: шлем, наколенники, налокотники, а также световозвращатели», — заключила она.