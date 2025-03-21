МВД напомнило о правилах пользования самокатами

«Если тебе 14 лет и больше, можно кататься по дороге, но только по правой стороне и не быстрее 60 километров в час. Для передвижения по дороге СИМ должны иметь исправные тормоза, звуковой сигнал, фару спереди и красные фонари сзади», — написала она в Telegram-канале.