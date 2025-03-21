Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД напомнило о правилах пользования самокатами

Волк: на автодорогах на СИМ можно ездить с 14 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. На автодорогах на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) могут передвигаться только лица, которым уже исполнилось 14 лет, и на скорости до 60 км/ч, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Если тебе 14 лет и больше, можно кататься по дороге, но только по правой стороне и не быстрее 60 километров в час. Для передвижения по дороге СИМ должны иметь исправные тормоза, звуковой сигнал, фару спереди и красные фонари сзади», — написала она в Telegram-канале.

Также Волк напомнила, что дети до 7 лет должны находиться под присмотром взрослых при использовании СИМ. Им запрещена передача аккаунтов взрослых граждан для аренды электросамокатов.

«Пользователям СИМ надо использовать защитные приспособления: шлем, наколенники, налокотники, а также световозвращатели», — заключила она.