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В Красноярске произошло первое ДТП с электросамокатом

В результате ДТП пострадал 14-летний школьник.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске произошло первое ДТП с участием электросамоката. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Красноярского края.

Инцидент произошёл в Свердловском районе. По данным ГАИ, 14-летний школьник взял на прокат электросамокат и поехал кататься. Во время поездки мальчик не справился с управлением и упал с самоката.

В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы. Медики оказали мальчику необходимую медицинскую помощь.

Напомним, сезон электросамокатов официально стартовал 19 марта. В этом году по-прежнему будут действовать ограничения на проезд электросамокатов в местах массового скопления горожан.