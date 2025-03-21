В Красноярске произошло первое ДТП с электросамокатом

В Красноярске произошло первое ДТП с участием электросамоката. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Красноярского края.
Инцидент произошёл в Свердловском районе. По данным ГАИ, 14-летний школьник взял на прокат электросамокат и поехал кататься. Во время поездки мальчик не справился с управлением и упал с самоката.
В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы. Медики оказали мальчику необходимую медицинскую помощь.
Напомним, сезон электросамокатов официально стартовал 19 марта. В этом году по-прежнему будут действовать ограничения на проезд электросамокатов в местах массового скопления горожан.