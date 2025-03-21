Режим повышенной готовности ввели в Иркутске из-за аномального потепления

«Аварийно-спасательной службе незамедлительно реагировать на сигналы о подтоплениях. Главам округов находиться на постоянной связи с управляющими организациями, председателями СНТ и ДНТ. Вместе с представителями “Иркутскавтодора” провести ревизию участков, где в зимний период проводились земляные работы. В случае проседания почвы выполнить подсыпку, чтобы предотвратить скопление воды», — подчеркнул Сергей Кладов.