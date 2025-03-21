Режим повышенной готовности ввели в Иркутске из-за аномального потепления. По данным Иркутского гидрометцентра, температуры превышают средние многолетние значения на 8−12℃. Таким образом, климатический график опережается почти на месяц, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в пресс-службе администрации Иркутска, постановление о введении режима повышенной готовности подписал глава города Руслан Болотов. Заседание оперативного штаба провел вице-мэр Сергей Кладов. В ходе штаба рассмотрена текущая ситуация и поставлены задачи по предотвращению возможных ЧС.
Специалисты МУП «Иркутскавтодор» и МКУ «Безопасный город», а также представители добровольческого отряда «111.62» откачивают воду, проводят пропаривание русел рек, а также прочищают водоотводные канавы. Работы выполняют на улицах: Карлукская, Мало-Якутская, Марии Цукановой, Челябинская, Совхозная, Тургенева, Иркутная, Тельмана, в районе реки Сарафановки, микрорайонах Университетский и Юбилейный.
По словам Сергея Кладова, владельцам домов в частном секторе владельцы должны провести мероприятия по отводу талых вод, прочистить колодцы и дождеприемники.
«Аварийно-спасательной службе незамедлительно реагировать на сигналы о подтоплениях. Главам округов находиться на постоянной связи с управляющими организациями, председателями СНТ и ДНТ. Вместе с представителями “Иркутскавтодора” провести ревизию участков, где в зимний период проводились земляные работы. В случае проседания почвы выполнить подсыпку, чтобы предотвратить скопление воды», — подчеркнул Сергей Кладов.