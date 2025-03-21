«Узнали случайно». В Самарской школе произошла вспышка гепатита А

«Мы вчера об этом узнали чисто случайно. Школу даже не закрыли на карантин. Случай был еще вчера подтвержден! Сегодня школа ждала учеников с распростертыми объятиями! И сейчас нам ещё никто не объявил о карантине и что дети в школу приходить не должны! По своей инициативе детей в школу не пустила», — пишет одна из родительниц Татьяна Б.