«Узнали случайно». В Самарской школе произошла вспышка гепатита А

В самарской школе обнаружено опасное заболевание — гепатит А. Родители винят руководство учебного учреждения за то, что они скрывают истинное положение дел.
Гепатит в школе.
Один из детей оказался болен гепатитом А. В областном Роспотребнадзоре заявили, что все находится под контролем.
«В МБОУ СОШ № 156 г.о. Самара по предварительному диагнозу зарегистрирован 1 случай гепатита А у учащегося. Управлением Роспотребнадзора по Самарской области проводится эпидемиологическое расследование», — говорится в заявлении ведомства.
Однако, в соцсетях, от родителей школьников появляется информация о том, что заболевших уже больше 5 человек.
«Мы вчера об этом узнали чисто случайно. Школу даже не закрыли на карантин. Случай был еще вчера подтвержден! Сегодня школа ждала учеников с распростертыми объятиями! И сейчас нам ещё никто не объявил о карантине и что дети в школу приходить не должны! По своей инициативе детей в школу не пустила», — пишет одна из родительниц Татьяна Б.
Позже, появилась информация, что в школе объявлен карантин.
"В школе проводится полная санитарная обработка помещений класса и столовой. В школе издан приказ о введении карантина на 35 дней.
Класс, где учится заболевший ребенок, переведен на дистанционное обучение. Дети и педагоги направлены в больницу для сдачи анализов и вакцинации", — сообщили в городской администрации.
Директор школы Алексей Макаров подтвердил samara.aif.ru что на карантин закрыт 1Е класс. Дети обучаются дистанционно.
Зараженных больше?
«Поступают обращения от родителей этой школы, о том, что есть заболевшие, далеко не один человек. Обязательно отправлю запрос в правоохранительные органы, чтобы провести проверку всех обстоятельств, при которых все произошло. Почему родители забили тревогу, какие меры принимались руководством школы. Все моменты необходимо проверить», — рассказал samara.aif.ru депутат Госдумы Владимир Плякин.
Что такое гепатит А?
Гепатит А — это острое вирусное заболевание печени, вызванное вирусом гепатита А (HAV). В отличие от других форм гепатита, таких как В и С, гепатит А не вызывает хронической инфекции и обычно проходит самостоятельно. Однако он может привести к серьезным осложнениям у некоторых людей.
Гепатит А передается фекально-оральным путем, что означает, что инфекция может попадать в организм через загрязненные продукты питания или воду, вирус может передаваться через предметы, которые использовались инфицированным человеком, например, посуду, полотенца или игрушки.
Симптомы гепатита А могут проявляться через 2−6 недель после заражения и включают:
Усталость и общее недомогание.
Лихорадка.
Тошнота и рвота.
Боль в животе, особенно в области печени.
Потемнение мочи и обесцвечивание кала.
Желтушность кожи и белков глаз (желтуха).
Некоторые люди, особенно дети, могут быть бессимптомными носителями, что затрудняет контроль за распространением инфекции.