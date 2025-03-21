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«Узнали случайно». В Самарской школе произошла вспышка гепатита А

Опасная вспышка или недопонимание? В самарской школе зафиксирован случай гепатита А. Родители обеспокоены: по их данным, заболевших больше, чем заявляет Роспотребнадзор. Школу закрыли на карантин, но вопросы остаются.

В самарской школе обнаружено опасное заболевание — гепатит А. Родители винят руководство учебного учреждения за то, что они скрывают истинное положение дел.

Гепатит в школе.

Один из детей оказался болен гепатитом А. В областном Роспотребнадзоре заявили, что все находится под контролем.

«В МБОУ СОШ № 156 г.о. Самара по предварительному диагнозу зарегистрирован 1 случай гепатита А у учащегося. Управлением Роспотребнадзора по Самарской области проводится эпидемиологическое расследование», — говорится в заявлении ведомства.

Однако, в соцсетях, от родителей школьников появляется информация о том, что заболевших уже больше 5 человек.

«Мы вчера об этом узнали чисто случайно. Школу даже не закрыли на карантин. Случай был еще вчера подтвержден! Сегодня школа ждала учеников с распростертыми объятиями! И сейчас нам ещё никто не объявил о карантине и что дети в школу приходить не должны! По своей инициативе детей в школу не пустила», — пишет одна из родительниц Татьяна Б.

Позже, появилась информация, что в школе объявлен карантин.

"В школе проводится полная санитарная обработка помещений класса и столовой. В школе издан приказ о введении карантина на 35 дней.

Класс, где учится заболевший ребенок, переведен на дистанционное обучение. Дети и педагоги направлены в больницу для сдачи анализов и вакцинации", — сообщили в городской администрации.

Директор школы Алексей Макаров подтвердил samara.aif.ru что на карантин закрыт 1Е класс. Дети обучаются дистанционно.

Зараженных больше?

«Поступают обращения от родителей этой школы, о том, что есть заболевшие, далеко не один человек. Обязательно отправлю запрос в правоохранительные органы, чтобы провести проверку всех обстоятельств, при которых все произошло. Почему родители забили тревогу, какие меры принимались руководством школы. Все моменты необходимо проверить», — рассказал samara.aif.ru депутат Госдумы Владимир Плякин.

Что такое гепатит А?

Гепатит А — это острое вирусное заболевание печени, вызванное вирусом гепатита А (HAV). В отличие от других форм гепатита, таких как В и С, гепатит А не вызывает хронической инфекции и обычно проходит самостоятельно. Однако он может привести к серьезным осложнениям у некоторых людей.

Гепатит А передается фекально-оральным путем, что означает, что инфекция может попадать в организм через загрязненные продукты питания или воду, вирус может передаваться через предметы, которые использовались инфицированным человеком, например, посуду, полотенца или игрушки.

Симптомы гепатита А могут проявляться через 2−6 недель после заражения и включают:

Усталость и общее недомогание.

Лихорадка.

Тошнота и рвота.

Боль в животе, особенно в области печени.

Потемнение мочи и обесцвечивание кала.

Желтушность кожи и белков глаз (желтуха).

Некоторые люди, особенно дети, могут быть бессимптомными носителями, что затрудняет контроль за распространением инфекции.