Жители 150 домов на востоке Москвы стали правообладателями новых квартир с начала программы реновации

«На востоке столицы договоры на комфортные квартиры по программе реновации заключили все москвичи из 150 старых домов — это свыше 23,9 тыс. человек. При этом более 140 зданий полностью расселены, а их жители переехали в новостройки. Программа реновации охватила 12 из 16 районов округа, в том числе Соколиную Гору, где уведомления о начале переселения горожане получили в прошлом году впервые. Сейчас здесь уже расселен один дом», — приводятся в материале слова Ефимова.