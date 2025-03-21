Жители 150 домов на востоке Москвы стали правообладателями новых квартир с начала программы реновации

«На востоке столицы договоры на комфортные квартиры по программе реновации заключили все москвичи из 150 старых домов — это свыше 23,9 тыс. человек. При этом более 140 зданий полностью расселены, а их жители переехали в новостройки. Программа реновации охватила 12 из 16 районов округа, в том числе Соколиную Гору, где уведомления о начале переселения горожане получили в прошлом году впервые. Сейчас здесь уже расселен один дом», — приводятся в материале слова Ефимова.
Отмечается, что всем участникам программы реновации город предоставил просторные квартиры с улучшенной отделкой. Новостройки, переданные под заселение, возведены по критериям безбарьерной среды. Первые этажи в них нежилые и предусмотрены для открытия магазинов, кафе, аптек и других объектов социально-бытовой инфраструктуры. Территория вокруг жилых комплексов благоустроена.
«Больше всего домов, в которых все жители оформили документы на квартиры в новостройках, расположено в трех районах Восточного административного округа. Так, в Измайлово все горожане из 32 зданий — свыше 5,3 тыс. человек — оформили договоры с городом. В Северном Измайлово договоры заключили все жители 29 домов — более 5,8 тыс. горожан. В районе Перово оформление документов завершили около 3,1 тыс. москвичей из 19 таких домов», — цитирует пресс-служба руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.
Всего по программе реновации новое жилье на востоке столицы получат порядка 210 тыс. москвичей из 1 тыс. 62 старых домов.
«В Восточном административном округе по программе реновации возвели 59 жилых комплексов. В них предусмотрено более 17 тыс. квартир с готовой улучшенной отделкой. Их общая площадь составляет свыше 987 тыс. кв. м. Новостройки расположены в 12 районах округа. В частности, в районе Перово построили 13 жилых комплексов, в Северном Измайлово — 11 и еще пять — в Новогиреево», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации в Восточном административном округе, где новые квартиры получили около 29,7 тыс. жителей. Расселение 136 домов уже завершено.