Две улицы в Воронеже назовут в честь маршала и краеведа

В городской администрации рассказали, что именем маршала СССР Александра Василевского назовут улицу в микрорайоне Шилово. Военноначальник в 1942 году участвовал в подготовке Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторненской операций. Также наименование получил въезд в микрорайон Подгорное, теперь он будет носить имя краеведа Василия Литвинова. Что касается мемориальных досок, то одна из них будет посвящена Дмитрию Леонтьеву, жителю Воронежа, который погиб в начале Специальной военной операции. Памятную табличку разместят на фасаде школы № 8, где учился герой.