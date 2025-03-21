Две улицы в Воронеже назовут в честь маршала и краеведа

В городской администрации рассказали, что именем маршала СССР Александра Василевского назовут улицу в микрорайоне Шилово. Военноначальник в 1942 году участвовал в подготовке Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторненской операций. Также наименование получил въезд в микрорайон Подгорное, теперь он будет носить имя краеведа Василия Литвинова. Что касается мемориальных досок, то одна из них будет посвящена Дмитрию Леонтьеву, жителю Воронежа, который погиб в начале Специальной военной операции. Памятную табличку разместят на фасаде школы № 8, где учился герой.
«Старший лейтенант Дмитрий Леонтьев на СВО принимал участие в ведении инженерной разведки, разминировании местности, а также в оборудовании переправ. При возведении такой переправы через реку Северский Донец, несмотря на непрекращающийся плотный огонь противника, оказывал раненым первую медицинскую помощь и участвовал в их эвакуации. Погиб 6 июля 2022 года в результате обстрела реактивными системами залпового огня», — рассказали в мэрии.
Еще одна мемориальная доска будет установлена в честь Станислава Пучкова, известного конструктора, он проектировал площадь Победы и Театр кукол. Памятная табличка появится на доме № 66 по улице Кольцовской.