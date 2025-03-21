Минчанин получил уголовное дело из-за неявки в военкомат, притворившись больным

В сообщении говорится, что, будучи призывником, в мае 2024 года 21-летний житель Минска должен был явиться в военкомат по повестке для прохождения медицинского освидетельствования. Но минчанин не явился, на звонки не отвечал. Отмечается, что мужчину под подпись предупредили про уголовную ответственность в случае уклонения от мероприятий по призыву.