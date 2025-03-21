Минчанин получил уголовное дело из-за неявки в военкомат, притворившись больным. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Центрального района, передает агентство «Минск-Новости».
В сообщении говорится, что, будучи призывником, в мае 2024 года 21-летний житель Минска должен был явиться в военкомат по повестке для прохождения медицинского освидетельствования. Но минчанин не явился, на звонки не отвечал. Отмечается, что мужчину под подпись предупредили про уголовную ответственность в случае уклонения от мероприятий по призыву.
В отношении минчанина завели уголовное дело. В своем оправдание мужчина сослался на плохое самочувствие, но не смог предоставить справку. Выяснилось, что он обращался по месту жительства в поликлинику, но врач отказался ему выдать больничный по причине не имеющихся на то оснований.
Заместитель прокурора Центрального района Виктор Шубич уточнил, что жителю Минска было предъявлено обвинение в уклонении от мероприятий по призыву на воинскую службу по части 1 статьи 435 Уголовного кодекса. Мужчина полностью признал вину, раскаялся в содеянном.
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