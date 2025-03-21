На острове Сарпинский в Волгограде завелся волк

В ведомстве пояснили, что поводом для этого решения стало возникновение угрозы нанесения ущерба здоровью граждан. В частности, с соответствующим письмом в облкомприроды обратилось руководство школы № 25, расположенной в хуторе Кожзавод, в котором сообщалось о возможности нападения волка на учащихся, проживающих в отдаленных от образовательного учреждения хуторах.