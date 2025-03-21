Еще один птенец эму появился на свет в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Второй птенец из кадки появился на свет 20 марта. Сотрудники зоопарка подчеркивают, что процесс вылупления из яйца не так прост, как кажется: крохе требуется пробить скорлупу толщиной 1 мм, чтобы пробиться к свету. Видео, на котором запечатлен этот трогательный момент, «Лимпопо» опубликовал в своих соцсетях.