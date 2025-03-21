Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще один птенец эму появился на свет в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Первый птенец эму из кадки родился на прошлой неделе.

Источник: зоопарк "Лимпопо"

В инкубаторе зоопарка «Лимпопо» в Нижнем Новгороде снова пополнение — еще один маленький эму вылупился из яйца. Об этом рассказали в Telegram-канале зоопарка.

Напомним, что на прошлой неделе вылупился первый птенец эму из кадки. Сотрудники зоопарка приняли решение воспользоваться инкубатором, так как самец испытывал стресс и не мог высиживать птенцов.

Второй птенец из кадки появился на свет 20 марта. Сотрудники зоопарка подчеркивают, что процесс вылупления из яйца не так прост, как кажется: крохе требуется пробить скорлупу толщиной 1 мм, чтобы пробиться к свету. Видео, на котором запечатлен этот трогательный момент, «Лимпопо» опубликовал в своих соцсетях.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о влюбленных парах волков, выдр и тигров, проживающих в «Лимпопо».

0+