Еще один птенец эму появился на свет в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

В инкубаторе зоопарка «Лимпопо» в Нижнем Новгороде снова пополнение — еще один маленький эму вылупился из яйца. Об этом рассказали в Telegram-канале зоопарка.
Напомним, что на прошлой неделе вылупился первый птенец эму из кадки. Сотрудники зоопарка приняли решение воспользоваться инкубатором, так как самец испытывал стресс и не мог высиживать птенцов.
Второй птенец из кадки появился на свет 20 марта. Сотрудники зоопарка подчеркивают, что процесс вылупления из яйца не так прост, как кажется: крохе требуется пробить скорлупу толщиной 1 мм, чтобы пробиться к свету. Видео, на котором запечатлен этот трогательный момент, «Лимпопо» опубликовал в своих соцсетях.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о влюбленных парах волков, выдр и тигров, проживающих в «Лимпопо».
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