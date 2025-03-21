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В Иркутской области прокуратура помогла многодетным семьям получить землю

260 земельных участков сформировали после вмешательства прокуратуры Иркутской области.

Источник: Прокуратура Иркутской области

В Иркутской области прокуратура помогла многодетным семьям получить земельные участки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В восьми муниципалитетах Иркутской области в очереди на получение земельных участков стояли многодетные семьи и другие льготные категории граждан. Участки длительное время не предоставлялись.

Главам муниципальных образований были направлены представления, в суд — иски об обязательстве выделить семьям бесплатные земельные участки.

Суд удовлетворил требования. Администрации сформировали 26 земельных участков, из которых 61 уже передан.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области прокуратура обязала ликвидировать огромную свалку.