В Иркутской области прокуратура помогла многодетным семьям получить землю

В Иркутской области прокуратура помогла многодетным семьям получить земельные участки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В восьми муниципалитетах Иркутской области в очереди на получение земельных участков стояли многодетные семьи и другие льготные категории граждан. Участки длительное время не предоставлялись.
Главам муниципальных образований были направлены представления, в суд — иски об обязательстве выделить семьям бесплатные земельные участки.
Суд удовлетворил требования. Администрации сформировали 26 земельных участков, из которых 61 уже передан.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области прокуратура обязала ликвидировать огромную свалку.