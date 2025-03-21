В уфимском аэропорту таможня нашла у пассажира голову крокодила

При сканировании багажа у мужчины было выявлено чучело головы крокодила. Пассажир пояснил, что приобрел голову рептилии в Таиланде для своей личной коллекции. Однако у него не оказалось ни документов, подтверждающих покупку, ни сертификата, разрешающего ввоз подобного товара. Мужчина также заявил, что не знал о необходимости декларирования экзотического сувенира.