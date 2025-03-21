В уфимском аэропорту таможня нашла у пассажира голову крокодила

Сотрудники таможенного поста аэропорта «Уфа» обнаружили экзотический сувенир в багаже пассажира, прибывшего рейсом из тайского Утапао. Об этом рассказала пресс-служба Башкортостанской таможни.
При сканировании багажа у мужчины было выявлено чучело головы крокодила. Пассажир пояснил, что приобрел голову рептилии в Таиланде для своей личной коллекции. Однако у него не оказалось ни документов, подтверждающих покупку, ни сертификата, разрешающего ввоз подобного товара. Мужчина также заявил, что не знал о необходимости декларирования экзотического сувенира.
Таможенники изъяли чучело, а последующая экспертиза подтвердила, что голова крокодила является подлинной и подпадает под действие Конвенции СИТЕС, регулирующей международную торговлю редкими видами животных и растений.
На пассажира возбуждены административные дела по статьям «Несоблюдение запретов и ограничений» и «Недекларирование товаров». Нарушителю грозит штраф, а чучело может быть конфисковано.
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