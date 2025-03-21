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Воронежцев приглашают на бал к принцессе

Рассказываем о самых интересных событиях города и области.

Источник: АиФ Воронеж

22 марта.

Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.

  • 12:00, 18:00 | Комедия «Вишнёвый сад» | 12+

Никитинский театр.

  • 18:00 | Спектакль «Принц Гомбургский» | 16+

Театр «Кот».

  • 13:00 | «Серёжа очень тупой» | 12+
  • 17:00 | «Имя» | 16+
  • 20:00 | «Любовь и смерть» | 16+

Воронежская филармония.

  • 18:00 | Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки и Воронежский академический симфонический оркестр | 12+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

  • 14:00 | Дворцовый weekend | 0+
  • 18:00 | Бал «В гостях у принцессы» | 16+

Воронежский концертный зал.

  • 19:00 | Максим Аверин. Моноспектакль «Научи меня жить» | 12+

МТС Live Холл Воронеж.

  • 18:00 | Двойной концерт «Оркестр “CAGMO” — Симфония Король и Шут» | 6+

Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.

  • 10:00 | Выставка «Три эпохи Марка Шагала» | 12+

Сити-парк «Град».

  • 12:00 | Кошачий забег и дефиле | 0+

23 марта.

Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.

  • 18:00 | Драма «Три сестры» | 12+

Никитинский театр.

  • 18:00 | Спектакль «Вертинский» | 12+

Новый театр.

  • 19:00 | Сирень. История любви Рахманинова| 12+

Театр «Кот».

  • 13:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+
  • 15:00 | «И мы идем» | 12+
  • 18:00 | «Призраки Додо или 13 история о любви» | 16+

Воронежская филармония.

  • 13:00 | «Британские и американские композиторы | 6+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

  • 14:00 | Дворцовый weekend | 0+
  • 15:00 | Концерт “Украденный концерт или история музыкальных похищений” | 0+

Воронежский концертный зал.

  • 19:00 | Концерт Алексея Брянцева | 12+

МТС Live Холл Воронеж.

  • 19:00 | Концерт Александра Панайотова | 12+

Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.

  • 10:00 | Выставка “Три эпохи Марка Шагала” | 12+

Воронежский океанариум.

  • 12:00 | Программа с кормлением “Веселые капуцины” | 0+