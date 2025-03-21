Воронежцев приглашают на бал к принцессе

22 марта.
Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.
- 12:00, 18:00 | Комедия «Вишнёвый сад» | 12+
Никитинский театр.
- 18:00 | Спектакль «Принц Гомбургский» | 16+
Театр «Кот».
- 13:00 | «Серёжа очень тупой» | 12+
- 17:00 | «Имя» | 16+
- 20:00 | «Любовь и смерть» | 16+
Воронежская филармония.
- 18:00 | Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки и Воронежский академический симфонический оркестр | 12+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
- 14:00 | Дворцовый weekend | 0+
- 18:00 | Бал «В гостях у принцессы» | 16+
Воронежский концертный зал.
- 19:00 | Максим Аверин. Моноспектакль «Научи меня жить» | 12+
МТС Live Холл Воронеж.
- 18:00 | Двойной концерт «Оркестр “CAGMO” — Симфония Король и Шут» | 6+
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.
- 10:00 | Выставка «Три эпохи Марка Шагала» | 12+
Сити-парк «Град».
- 12:00 | Кошачий забег и дефиле | 0+
23 марта.
Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.
- 18:00 | Драма «Три сестры» | 12+
Никитинский театр.
- 18:00 | Спектакль «Вертинский» | 12+
Новый театр.
- 19:00 | Сирень. История любви Рахманинова| 12+
Театр «Кот».
- 13:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+
- 15:00 | «И мы идем» | 12+
- 18:00 | «Призраки Додо или 13 история о любви» | 16+
Воронежская филармония.
- 13:00 | «Британские и американские композиторы | 6+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
- 14:00 | Дворцовый weekend | 0+
- 15:00 | Концерт “Украденный концерт или история музыкальных похищений” | 0+
Воронежский концертный зал.
- 19:00 | Концерт Алексея Брянцева | 12+
МТС Live Холл Воронеж.
- 19:00 | Концерт Александра Панайотова | 12+
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.
- 10:00 | Выставка “Три эпохи Марка Шагала” | 12+
Воронежский океанариум.
- 12:00 | Программа с кормлением “Веселые капуцины” | 0+