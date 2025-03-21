Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтоплений

Температуры превысили средние многолетние значения на 8−12 градусов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске вводится режим повышенной готовности. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, такое решение было принято из-за угрозы подтопления. Постановление уже подписано мэром Русланом Болотовым. Также прошло заседание оперштаба. На нем обсудили сложившуюся ситуацию и поставили задачи по предотвращению возможных ЧС.

— Отмечаются подтопления отдельных территорий в пониженных формах рельефа. Специалисты МУП «Иркутскавтодор» и МКУ «Безопасный город», а также представители добровольческого отряда «111.62» проводят откачку воды, пропаривание русел рек, прочистку водоотводных канав, — поделились в администрации областного центра.

Работы уже провели на улицах Карлукская, Мало-Якутская, Марии Цукановой, Челябинская, Совхозная, Тургенева, Иркутная, Тельмана, в районе реки Сарафановки, микрорайонах Университетский и Юбилейный. Владельцы частных довод должны самостоятельно провести мероприятия по отводу талых вод.

В Иркутском Гидрометцентре сообщили, что в марте средние многолетние значения температуры были превышены на 8−12 градусов. Из-за этого произошло опережение климатического графика на месяц.