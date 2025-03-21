В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтоплений

В Иркутске вводится режим повышенной готовности. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, такое решение было принято из-за угрозы подтопления. Постановление уже подписано мэром Русланом Болотовым. Также прошло заседание оперштаба. На нем обсудили сложившуюся ситуацию и поставили задачи по предотвращению возможных ЧС.