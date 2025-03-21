В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтоплений

В Иркутске вводится режим повышенной готовности. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, такое решение было принято из-за угрозы подтопления. Постановление уже подписано мэром Русланом Болотовым. Также прошло заседание оперштаба. На нем обсудили сложившуюся ситуацию и поставили задачи по предотвращению возможных ЧС.
— Отмечаются подтопления отдельных территорий в пониженных формах рельефа. Специалисты МУП «Иркутскавтодор» и МКУ «Безопасный город», а также представители добровольческого отряда «111.62» проводят откачку воды, пропаривание русел рек, прочистку водоотводных канав, — поделились в администрации областного центра.
Работы уже провели на улицах Карлукская, Мало-Якутская, Марии Цукановой, Челябинская, Совхозная, Тургенева, Иркутная, Тельмана, в районе реки Сарафановки, микрорайонах Университетский и Юбилейный. Владельцы частных довод должны самостоятельно провести мероприятия по отводу талых вод.
В Иркутском Гидрометцентре сообщили, что в марте средние многолетние значения температуры были превышены на 8−12 градусов. Из-за этого произошло опережение климатического графика на месяц.