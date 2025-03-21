В ЛЭТИ создали стенд для испытаний систем навигации морских и воздушных судов

По данным пресс-службы, для разработки стенда ученые ЛЭТИ создали специализированное программное обеспечение, которое в полном объеме осуществляет управление и эксплуатацию. В рамках реализации проекта получено свидетельство о государственной регистрации программы управления сервоприводами в режиме реального времени. Кроме того, стенд получил увеличенную грузоподъемность до 100 кг, что позволяет испытывать несколько систем одновременно, и тем самым существенно экономить время на данном производственном этапе.