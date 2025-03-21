В ЛЭТИ создали стенд для испытаний систем навигации морских и воздушных судов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали стенд для испытаний систем ориентации и навигации морских и воздушных судов в различных температурных режимах. Разработка компенсирует нехватку и обеспечит импортозамещение высокоточного испытательного оборудования в этой отрасли, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Мы разработали двухосный автоматизированный стенд с термокамерой, предназначенный для воспроизведения угловой скорости и углового положения относительно двух взаимно перпендикулярных осей в заданных температурных режимах. Нестабильность воспроизведения угловой скорости стендом достигает 0,0001%, а абсолютная погрешность углового положения находится на уровне единиц угловых секунд. Таким образом, по уровню технических и эксплуатационных характеристик разработанный стенд не уступает своим зарубежным аналогам», — привели в пресс-службе слова доцента кафедры лазерных измерительных и навигационных систем (ЛИНС), руководителя совместной экспериментальной лаборатории Инжинирингового центра «Навигация и управление движением» (СЭЛ ИЦ НУД) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Павла Иванова.
Уточняется, что для обеспечения высокой точности навигационных систем необходимо проводить калибровку инерциальных датчиков. При этом необходимо создать такие сценарии испытаний, которые максимально точно моделируют условия предполагаемой эксплуатации систем, включая температурные. Для этих целей используются специализированные моделирующие стенды, способные с высокой точностью воспроизводить различные виды движения — угловое позиционирование, вращение, качку относительно нескольких осей, а также, с помощью температурной камеры, проводить испытания в различных температурных условиях.
Ранее основная часть такого испытательного оборудования на предприятиях, которые занимаются разработкой и производством инерциальных датчиков, была представлена зарубежными компаниями. Однако уход иностранных компаний с российского рынка создал острую потребность в создании и производстве отечественных стендов.
По данным пресс-службы, для разработки стенда ученые ЛЭТИ создали специализированное программное обеспечение, которое в полном объеме осуществляет управление и эксплуатацию. В рамках реализации проекта получено свидетельство о государственной регистрации программы управления сервоприводами в режиме реального времени. Кроме того, стенд получил увеличенную грузоподъемность до 100 кг, что позволяет испытывать несколько систем одновременно, и тем самым существенно экономить время на данном производственном этапе.