Дмитрий Махонин обсудил с активистами ТОС Пермского края общие задачи

По программе «Культурной реновации» начался ремонт детских школ искусств. Кроме того, в 2024 году в крае приступили к работам по проектированию и строительству домов культуры — заключены контракты на разработку ПСД и строительно-монтажные работы в отношении ледовых объектов. Всего за 2024 год завершено более 700 мероприятий на сумму почти 2 млрд рублей. Замминистра отметила, что в 2025 году впервые в рамках действующего проекта начнётся обустройство мест отдыха у воды и ярморочных пространств.