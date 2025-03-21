Дмитрий Махонин обсудил с активистами ТОС Пермского края общие задачи

На встрече с представителями территориального общественного самоуправления региона глава Прикамья обсуждал вектор участия ТОСов в выполнении программы региона «Комфортный край». Участники встречи обсуждали самые злободневные вопросы — доступность медицинского обслуживания и медицинского оборудования, доступность в плане обустройства дорог в деревнях и сёлах, процесс всеобщей газификации жилья и действующие в Прикамье меры поддержки ТОСов.
Об этом в своём телеграм-канале рассказал Дмитрий Махонин.
Открывая встречу, губернатор поздравил её участников с 35-летием движения ТОС в Прикамье, поблагодарил активистов региона за активность, неравнодушие, сказал о том, что ТОС сегодня — и надёжный партнёр, и связующее звено между органами власти и жителями.
Участники встречи детально обсудили региональный проект «Комфортный край», который реализуется вместе с территориями и с помощью обратной связи от жителей.
Губернатор подчеркнул, что идёт активная реновация Домов культуры, при этом фокус держится на тех учреждениях, о которых больше всего говорят жители.
Рассказал глава региона и о том, что ремонт местных музеев будет проводиться комплексно — такой подход прорабатывает краевое Министерство, о планах преображения дворов в детских садах и об организации мест отдыха жителей у водоёмов.
«В целях безопасного нахождения людей у водоёмов с этого года приступим к оборудованию организованных мест отдыха людей у воды. Окажем помощь муниципалитетам в установке и ремонте контейнерных площадок. Поддержим инициативы по созданию условий для продажи местной продукции. Подобные ярмарочные пространства будут дополнять общественные пространства населённых пунктов», — сказал Дмитрий Махонин и отметил, что в планах — расширить направления проекта «Комфортный край» будут расширены.
Заместитель министра территориального развития Прикамья Ольга Чечиль более подробно рассказала о том, как реализуется краевая программа. По её словам, на сегодняшний день, после того как в 2024 году в проект вошли направления «Дошкольная остановка», «Качественное водоснабжение», в его реализации появились новые мероприятия, такие как обустройство контейнерных площадок для накопления ТКО.
По программе «Культурной реновации» начался ремонт детских школ искусств. Кроме того, в 2024 году в крае приступили к работам по проектированию и строительству домов культуры — заключены контракты на разработку ПСД и строительно-монтажные работы в отношении ледовых объектов. Всего за 2024 год завершено более 700 мероприятий на сумму почти 2 млрд рублей. Замминистра отметила, что в 2025 году впервые в рамках действующего проекта начнётся обустройство мест отдыха у воды и ярморочных пространств.
«В 2025 году на более 900 мероприятий в рамках “Комфортного края” выделили порядка 3 млрд рублей. Преобразования запланированы во всех муниципалитетах», — подчеркнула замминистра.
О том, чего удалось добиться, действуя совместно с властями, поделилась председатель ТОС «Нижнемуллинский» Мария Волкова, которая создала ТОС в деревне Петровка Пермского округа в 2015 году.
В этот ТОС вошли активисты 14 населенных пунктов. Благодаря усилиям ее команды и с привлечением краевых средств, на территории ТОС было реализовано множество инициатив жителей — строительство детских площадок, установка тренажеров, создание мемориала «Вечная память героям ВОВ», установка видеонаблюдения, асфальтирование и освещение дорог, ремонт водопровода и дорог, организация Тимуровского движения и Слета ТОСов.
Благодаря проекту «Комфортный край» обустроили многофункциональный школьный двор с уличной сценой и спортивными площадками, а также с площадкой для наблюдений за погодой для школы в Нижних Муллах.
В планах ТОСа — реализация проекта по программе самообложения граждан к замене участка водопровода по улице Ташлыкова. Следующий проект, по программе инициативного бюджетирования, ремонт дороги по улице Ташлыкова, — дороги, которая ведёт к живописным берегам Камы и Мулянки. ТОСовцы планируют покрыть дороги асфальтовой крошкой, чтобы уменьшить качество пыли от колёс проезжающего транспорта.
На сегодняшний день в муниципалитетах Прикамья активно работают более 670 ТОСов. Некоторые из них ведут свою деятельность на протяжении 30-ти лет.