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Машков и Гергиев попросили президента помочь Хабаровскому музыкальному театру

Владимир Машков и Валерий Гергиев обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь восстановить Хабаровский краевой музыкальный театр, здание которого сгорело прошлой осенью. Об этом рассказал глава Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Источник: Известия

«Владимир Львович (Машков) вместе с маэстро Валерием Гергиевым сделали для Хабаровского края огромное дело. Они написали письмо Президенту с просьбой выделить деньги из резервного фонда Правительства, чтобы мы могли заново отстроить музыкальный театр. Мы очень благодарны этим поистине великим людям! При такой поддержке у нас точно всё получится!», — сообщил губернатор в своем телеграм-канале.

Неделю назад в Хабаровском крае прошли региональные отборочные прослушивания в Московскую театральную школу Олега Табакова. Приемную комиссию возглавлял Владимир Машков. Отбор прошли двое молодых людей из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

«Надеюсь, наша дружба будет только крепнуть, и нас ждут ещё много совместных проектов!», — отметил Дмитрий Демешин.