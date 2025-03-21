Машков и Гергиев попросили президента помочь Хабаровскому музыкальному театру

«Владимир Львович (Машков) вместе с маэстро Валерием Гергиевым сделали для Хабаровского края огромное дело. Они написали письмо Президенту с просьбой выделить деньги из резервного фонда Правительства, чтобы мы могли заново отстроить музыкальный театр. Мы очень благодарны этим поистине великим людям! При такой поддержке у нас точно всё получится!», — сообщил губернатор в своем телеграм-канале.