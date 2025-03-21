С середины мая поезд Калининград — Адлер начнёт курсировать каждый день

«Поезд № 360/359 Калининград — Адлер будет курсировать ежедневно в период с 16 мая по 30 сентября. Время отправления с Южного вокзала — 17:52, прибытия в Адлер — 6:27. Время в пути следования составит 2 дня 11 часов 35 минут. Обратно из Адлера поезд будет отправляться в 20:38. Вагон до Анапы будет курсировать в составе поезда Калининград — Адлер с 20 мая по 26 сентября (кроме 24 мая, 20 и 24 сентября)», — говорится в сообщении.