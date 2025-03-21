«Готовимся по худшему сценарию» в МЧС сделали заявление о паводке в Омской области

«В этом году мы готовимся по худшему сценарию. Сразу оговорюсь, худший сценарий все же мы не предполагаем, за исключением достаточно сложной обстановки в Омской области — в районе впадения в реку Иртыш реки Ишим. Это Усть-Ишимский и Тевризский районы с переходом на сопредельный Уральский федеральный округ, Тюменскую область», — заявил Виктор Орлов.