«Готовимся по худшему сценарию» в МЧС сделали заявление о паводке в Омской области

Председатель окружного совета территориальных органов МЧС в Сибирском федеральном округе (СФО), начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил, что прогноз по паводку в целом благоприятный, однако в Омской области, по его словам, наблюдается сложная обстановка.
«В этом году мы готовимся по худшему сценарию. Сразу оговорюсь, худший сценарий все же мы не предполагаем, за исключением достаточно сложной обстановки в Омской области — в районе впадения в реку Иртыш реки Ишим. Это Усть-Ишимский и Тевризский районы с переходом на сопредельный Уральский федеральный округ, Тюменскую область», — заявил Виктор Орлов.
В свою очередь, начальник ГУ МЧС России по Омской области Владислав Колодинский сообщил, что несмотря на сложную обстановку, повторения прошлогоднего сценария в регионе не ожидается.
Он отметил, что в Усть-Ишимском и Тевризском районах ведется работа по обеспечению работы системы оповещения, подготовка к возможной эвакуации, развертыванию пунктов временного размещения людей.
Также Владислав Колодинский уточнил, что вероятность подтопления талыми водами с полей также есть в Павлоградском районах, граничащих с Казахстаном.
Напомним, ранее стало известно, в марте реки в Омской области превысили свой уровень по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.