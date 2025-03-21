В Калининградской области насчитывается около 5 тысяч бездомных собак

— Хочется верить, что мы идем в правильном направлении. Вспоминаю времена, когда я только начинала. С тех пор волонтеры из ряда сумасшедших перешли в святых уже. Много людей, которые любят животных и хотят помогать, — говорит она и приводит в пример многих людей, которые против того, чтобы проводить эвтаназию животных в приютах. — Я надеюсь, что доброта спасет мир.