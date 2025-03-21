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В Калининградской области насчитывается около 5 тысяч бездомных собак

Такую осторожную оценку дают специалисты, работающие с бродяжками.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области насчитывается около 5 тысяч бездомных собак. Цифра примерная, точных подсчетов давно не проводили. Об этом 21 марта в прямом эфире еженедельного стрима «Дом Советов» сказала руководитель приюта «Славянское» Екатерина Ублинская.

— Когда-то давно, на заре моей волонтерской деятельности, один биолог проводил примерный мониторинг. Насчитали тогда около 10 тысяч собак на территории Калининградской области. Не могу сказать точно, но, может быть, сейчас в половину меньше, — сказала гостья эфира.

По словам Екатерины, ситуация с годами меняется.

— Хочется верить, что мы идем в правильном направлении. Вспоминаю времена, когда я только начинала. С тех пор волонтеры из ряда сумасшедших перешли в святых уже. Много людей, которые любят животных и хотят помогать, — говорит она и приводит в пример многих людей, которые против того, чтобы проводить эвтаназию животных в приютах. — Я надеюсь, что доброта спасет мир.

В приюте «Славянское» в Калининградской области сейчас содержат 196 собак. Еще около 40 котов и собак находятся на передержке и лечении.