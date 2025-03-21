Карантин по гриппу птиц сняли в Цимлянском районе Ростовской области

В Цимлянском районе Ростовской области сняли карантин по гриппу птиц. Об этом в связи с отсутствием угрозы распорядился врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Документ можно найти на сайте донского правительства.
Очагом инфекции было птицеводческое хозяйство в поселке Дубравном. Также карантин действовал на прилегающих территориях: в станицах Кумшацкой, Лозновской, Красноярской, в поселке Сосенки, а также в хуторах Лозном, Рынок-Романовском и Паршиков.
Напомним, грипп птиц — острое вирусное заболевание. Лечения от него нет, и при его обнаружении домашних пернатых обычно уничтожают. Единственный способ защиты поголовья — вакцинация. Добавим, инфекция может передаваться и человеку, поэтому яйца и мясо птиц рекомендуют правильно обрабатывать.