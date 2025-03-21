Карантин по гриппу птиц сняли в Цимлянском районе Ростовской области

Очагом инфекции было птицеводческое хозяйство в поселке Дубравном. Также карантин действовал на прилегающих территориях: в станицах Кумшацкой, Лозновской, Красноярской, в поселке Сосенки, а также в хуторах Лозном, Рынок-Романовском и Паршиков.