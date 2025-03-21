Подсудимый волгоградский генерал попросил Путина вернуть его в строй

Напомним, Иван Попов — уроженец Волгоградской области. В 2023 году он организовывал оборону участков фронта в Запорожье. По версии следствия, офицер, исполняя служебный долг, похитил более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных властями. При этом, по информации участников судебного процесса, впоследствии администрация Запорожской области открестилась от выдвинутых следствием обвинений, заявив, что регион не признаёт себя потерпевшей стороной. Ранее на суде 15 командиров дали показания в защиту генерал-майора Ивана Попова. 28 февраля гарнизонный суд в Тамбове принял решение ужесточить меру пресечения экс-командующему 58-й армией генералу Ивану Попову. Он заключен в СИЗО. В марте текущего года стало известно, что Попова уволили из ВС РФ.