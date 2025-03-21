В Воронежской области появилась еще одна охраняемая природная территория

Объект занимает площадь в 80 гектаров и отличается богатым растительным и животным миром. Среди обитающих здесь животных и произрастающих растений есть пять краснокнижных видов. Это растения Горицвет волжский и Ломонос цельнолистный, птица степной лунь, оса сколия гигантская и бабочка голубянка Телей. Уникален и местный чернозем, которым славится Панинский район.