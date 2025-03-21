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В Воронежской области появилась еще одна охраняемая природная территория

Она находится в Панинском районе.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал постановление о создании на территории Панинского района новой особо охраняемой природной территории «Почвенный разрез у села Большой Мартын».

Объект занимает площадь в 80 гектаров и отличается богатым растительным и животным миром. Среди обитающих здесь животных и произрастающих растений есть пять краснокнижных видов. Это растения Горицвет волжский и Ломонос цельнолистный, птица степной лунь, оса сколия гигантская и бабочка голубянка Телей. Уникален и местный чернозем, которым славится Панинский район.

На особо охраняемой природной территории запрещено любое строительство, рубка деревьев и хранение ядохимикатов. Также недопустимы добыча полезных ископаемых, охота и размещения отходов.