В Воронежской области появилась еще одна охраняемая природная территория

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал постановление о создании на территории Панинского района новой особо охраняемой природной территории «Почвенный разрез у села Большой Мартын».
Объект занимает площадь в 80 гектаров и отличается богатым растительным и животным миром. Среди обитающих здесь животных и произрастающих растений есть пять краснокнижных видов. Это растения Горицвет волжский и Ломонос цельнолистный, птица степной лунь, оса сколия гигантская и бабочка голубянка Телей. Уникален и местный чернозем, которым славится Панинский район.
На особо охраняемой природной территории запрещено любое строительство, рубка деревьев и хранение ядохимикатов. Также недопустимы добыча полезных ископаемых, охота и размещения отходов.