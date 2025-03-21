21 марта Волгоград прощается с известным журналистом Ефимом Шустерманом

Сегодня, 21 марта, Волгоград провожает в последний путь Ефима Михайловича Шустермана — человека, чье имя стало синонимом профессионализма в журналистике. Эта новость, пришедшая в ночь на 19 марта, потрясла всех, кто знал его — коллег, друзей, родных. На 84-м году жизни сердце известного мастера и общественного деятеля перестало биться. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, прощание с Ефимом Михайловичем состоится в городском ритуальном комплексе «Память». Оно начнется в 12.00.