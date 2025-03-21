В больнице в Петербурге рассказали, с чем связана очередь из машин скорой

«Очередь “скорых” связана с особенностями больницы как инфекционного стационара. У нас нет общего приемного отделения, и каждый пациент направляется в отдельный бокс, всего их 12. Осмотр до направления на профильное отделение на госпитализацию занимает около получаса на человека. Поэтому если все боксы заняты, может возникнуть ситуация, когда наблюдается несколько “скорых” в очереди», — сказала собеседница агентства.