В больнице в Петербурге рассказали, с чем связана очередь из машин скорой

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Очередь из машин скорой помощи, возникшая накануне у приемного отделения клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге, связана с особенностью приема пациентов в инфекционный стационар, сообщили РИА Новости в медучреждении.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил о шести автомобилях скорой помощи, скопившихся у больницы имени Боткина.
«Очередь “скорых” связана с особенностями больницы как инфекционного стационара. У нас нет общего приемного отделения, и каждый пациент направляется в отдельный бокс, всего их 12. Осмотр до направления на профильное отделение на госпитализацию занимает около получаса на человека. Поэтому если все боксы заняты, может возникнуть ситуация, когда наблюдается несколько “скорых” в очереди», — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в 2025 году сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), к которым относится и коронавирус, в Петербурге, как и по всей России, наступил позже, чем в минувшем году.
«У нас занято 95% коек, это связано с сезонным распространением вирусных инфекций. В структуре заболеваемости COVID занимает далеко не первое место», — пояснила представитель больницы имени Боткина.
Согласно материалам на сайте городского управления Роспотребнадзора, на 11-й календарной неделе (с 10 по 16 марта) в сравнении с предыдущей календарной неделей показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге снизился на 4,2%. При этом темп распространения ОРВИ ниже уровня недельного эпидемического порога.
Заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 36,5% по сравнению с предыдущей неделей и составила 301 случай.