Петр Баглаев из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Петр Баглаев из Эхирит-Булагатского района. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Геннадий Осодоев.
Мужчина родился в селе Алужино в многодетной семье, был одним из 12 детей. Его родителям приходилось нелегко, поэтому, окончив девять классов, Петр Баглаев устроился на работу, был разнорабочим, трактористом, позже начал ездить на вахты. Боец создал крепкую семью, в браке у него родился сын, сейчас подрастают двое внуков.
— Ему было 58 лет, когда он принял решение защищать страну. В августе 2024 заключил контракт с Министерством обороны. Служил в составе отдельного штурмового батальона «Сомали» Сухопутных войск в Донецкой Народной Республике, вблизи деревни Славянка, — рассказывает Геннадий Осодоев.
Петр Баглаев пал во время выполнения боевого задания 9 января 2025 года. Его проводили в последний путь 21 марта.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ефрейтор Клим Сергеев из Нукутского района героически погиб в зоне СВО.