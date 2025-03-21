Петр Баглаев из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО

Мужчина родился в селе Алужино в многодетной семье, был одним из 12 детей. Его родителям приходилось нелегко, поэтому, окончив девять классов, Петр Баглаев устроился на работу, был разнорабочим, трактористом, позже начал ездить на вахты. Боец создал крепкую семью, в браке у него родился сын, сейчас подрастают двое внуков.