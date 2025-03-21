В Иркутске завершился один из крупнейших в Сибири фестиваль народных инструментов

«Кубок Байкала» — один из крупнейших в Сибири конкурсов среди молодых исполнителей на народных инструментах, в котором участвуют музыканты в возрасте от восьми до 21 года. Конкурс предоставляет им возможность раскрыть свой потенциал, совершенствовать мастерство, получать наставления от профессионалов и выступать на сцене с признанными мастерами.