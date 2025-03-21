В Иркутске завершился один из крупнейших в Сибири фестиваль народных инструментов

В VII Всероссийском конкурсе молодых исполнителей на народных инструментах «Кубок Байкала» приняли участие около 400 музыкантов, из которых 340 были детьми и молодежью из Иркутской, Новосибирской областей, Читы, Владивостока, Красноярского края, Республик Бурятия, Хакасия и Саха (Якутия). Организаторами мероприятия выступили министерство культуры Иркутской области, Иркутская областная филармония и детская школа искусств.
«Кубок Байкала» — один из крупнейших в Сибири конкурсов среди молодых исполнителей на народных инструментах, в котором участвуют музыканты в возрасте от восьми до 21 года. Конкурс предоставляет им возможность раскрыть свой потенциал, совершенствовать мастерство, получать наставления от профессионалов и выступать на сцене с признанными мастерами.
Министр культуры Иркутской области Олеся Полунина отметила, что «Кубок Байкала» является важной площадкой для развития таланта молодых исполнителей, где они получают экспертную оценку, набираются опыта и развивают свои способности.
Соревнования конкурса проходили в различных номинациях, включая «Домра», «Балалайка», «Гитара», «Национальные струнные инструменты», «Баян, аккордеон» и «Ансамбли народных инструментов». Победителями стали 22 юных музыканта, а Гран-при единогласно присудили студентке Красноярского колледжа искусств имени Иванова-Радкевича Анастасии Пузыревой за выступление в номинации «Домра».
Лауреаты конкурса «Кубок Байкала» выступили вместе с Иркутским филармоническим русским оркестром на закрытии фестиваля «Байкальские струны». Украшением вечера стал традиционный Байкальский унисон балалаек под руководством Андрея Горбачева.
XII Всероссийский музыкальный фестиваль «Байкальские струны», художественным руководителем которого является Вячеслав Соколов, собрал музыкантов из Иркутска, Новосибирска, Красноярска, Улан-Удэ, Москвы и Китая. В рамках фестиваля выступили лауреаты международных конкурсов, профессиональные музыканты Чжань Вэй, Чжао Ифань, Чжоу Лина, Чэнь Жэньцзе и Шэнь Цзяньхуэй, играющие на традиционных китайских инструментах, таких как шэн и пипа.
Фестиваль «Байкальские струны» проходит раз в два года и в следующий раз соберет лучших исполнителей на народных инструментах в 2027 году.