Бесплатные выездные регистрации чипированных собак и вакцинацию питомцев от бешенства проведут в Казани

22 марта мероприятия запланированы в микрорайоне Салават Купере. Горожан с питомцами будут ждать по адресу: ул. Наиля Юсупова, 9 (на парковке дома). В этот же день выездную регистрацию и вакцинацию собак проведут в поселке Вознесенское. Пункт расположится перед Домом культуры по адресу: ул. Нардуган, 45.