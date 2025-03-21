Бесплатные выездные регистрации чипированных собак и вакцинацию питомцев от бешенства проведут в Казани

В столице Татарстана в эти выходные проведут бесплатные выездные регистрации чипированных собак и вакцинацию питомцев от бешенства. Процедуры проведут сотрудники Государственного ветеринарного объединения.
22 марта мероприятия запланированы в микрорайоне Салават Купере. Горожан с питомцами будут ждать по адресу: ул. Наиля Юсупова, 9 (на парковке дома). В этот же день выездную регистрацию и вакцинацию собак проведут в поселке Вознесенское. Пункт расположится перед Домом культуры по адресу: ул. Нардуган, 45.
В воскресенье, 23 марта, процедуры проведут в коттеджном поселке Абу-Даби по адресу: ул. Волшебная, 20. На всех пунктах горожан с питомцами будут ждать с 10:00 до 14:00.
Как сообщили в Госветобъединении Казани, с начала старта бесплатных выездных регистраций в информационную систему внесены данные о 1667 чипированных собаках. Посмотреть сведения о питомцах можно по ссылке. Доступ предоставляется в государственных ветеринарных клиниках после авторизации через портал «Госуслуги». Авторизацию осуществляет ветеринарный врач клиники.
Данные услуги доступны также в шести клиниках и двух ветпунктах. Чтобы получить дополнительную информацию следует позвонить по телефону: +7 (843)295−08−49.