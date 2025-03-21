Правила регистрации транспортных средств изменились: что нужно знать казанским водителям

«Теперь неуплата сбора за утилизацию станет причиной для отказа в регистрации. Прекратить регистрацию проданного автомобиля можно будет через портал Госуслуг, если договор купли-продажи был оформлен онлайн через этот же портал, у нотариуса либо на основании судебного решения. Если же договор составлен в письменной форме на бумаге, то обращаться придется лично в подразделение Госавтоинспекции спустя определенный срок после продажи при этом потребуется предоставить оригинал договора. Также ожидается расширение перечня оснований для осмотра транспортных средств», — рассказал Батраев.