Суд избрал меру пресечения новосибирцу, обвиняемому в теракте

Новосибирский суд избрал меру пресечения в отношении жителя города, подозреваемого в совершении террористического акта. Мужчина обвиняется в поджоге автомобиля «Лада Гранта», принадлежащего сотрудникам Росгвардии.
21 марта 2025 года в Октябрьский районный суд поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения Олегу Кочетову, обвиняемому в совершении теракта (ст. 205 УК РФ).
По информации следствия, 18 марта 2025 года около 3:43 возле дома № 14 по улице Восход Кочетов поджег автомобиль «Лада Гранта», принадлежащий Управлению вневедомственной охраны Войск национальной гвардии России по Новосибирской области.
Учитывая тяжесть преступления против общественной безопасности и опасность того, что Кочетов может скрыться, суд удовлетворил ходатайство следователя.
Обвиняемый не возражал против удовлетворения ходатайства.
Суд постановил заключить Кочетова под стражу до 18 мая 2025 года.
Решение суда еще не вступило в законную силу.