СК Беларуси установил 400 участников акций 26 января за границей. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.
Отмечается, что ведомством проводится комплекс следственных действий, а также процессуальных мероприятий по уголовному дело в отношении участников антибелорусских зарубежных акций и их организаторов, которые проводились 26 января 2025 года.
В СК отметили, что по местам регистраций, на объектах реальной собственности деанонимизированного экстремистского актива были проведены обыски. Кроме того, устанавливается имущество и недвижимость, на которые налагается арест для последующего обеспечения возмещения причиненного ущерба государству.
«В рамках расследования все участники уличных действий за рубежом, а это порядка 400 человек, признаны подозреваемыми по уголовному делу», — подчеркнули в Следственном комитете Беларуси.
Уточняется, что работа, связанная с установлением пособников экстремистских формирований и террористических организаций, продолжается в тесном сотрудничестве с заинтересованными органами.
«В настоящее время имеется информация о планах по проведению очередных зарубежных “сходок”, приуроченных к так называемому “Дню воли”, — акцентировали внимание в ведомстве.
И добавили, что специалистами будет проанализирована информация о потенциальных и фактических участниках указанных мероприятий, с целью идентификации их личностей, а также дальнейшего привлечения к уголовной ответственности, в том числе при использовании механизма специального производства.
«Действиям каждого будет дана принципиальная правовая оценка», — заявили в СК.
Ранее мы писали, что минчанин получил уголовное дело из-за неявки в военкомат, притворившись больным.
Тем временем МНС сказало про возможность оплаты картой в маршрутках Беларуси с 1 ноября 2025.
А еще мы собрали, что можно и нельзя делать в Родительскую субботу Великого поста 22 марта.