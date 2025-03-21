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СК Беларуси установил 400 участников акций 26 января за границей

СК Беларуси: 400 участников акций за границей стали подозреваемыми по уголовному делу.

Источник: Комсомольская правда

СК Беларуси установил 400 участников акций 26 января за границей. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.

Отмечается, что ведомством проводится комплекс следственных действий, а также процессуальных мероприятий по уголовному дело в отношении участников антибелорусских зарубежных акций и их организаторов, которые проводились 26 января 2025 года.

В СК отметили, что по местам регистраций, на объектах реальной собственности деанонимизированного экстремистского актива были проведены обыски. Кроме того, устанавливается имущество и недвижимость, на которые налагается арест для последующего обеспечения возмещения причиненного ущерба государству.

«В рамках расследования все участники уличных действий за рубежом, а это порядка 400 человек, признаны подозреваемыми по уголовному делу», — подчеркнули в Следственном комитете Беларуси.

Уточняется, что работа, связанная с установлением пособников экстремистских формирований и террористических организаций, продолжается в тесном сотрудничестве с заинтересованными органами.

«В настоящее время имеется информация о планах по проведению очередных зарубежных “сходок”, приуроченных к так называемому “Дню воли”, — акцентировали внимание в ведомстве.

И добавили, что специалистами будет проанализирована информация о потенциальных и фактических участниках указанных мероприятий, с целью идентификации их личностей, а также дальнейшего привлечения к уголовной ответственности, в том числе при использовании механизма специального производства.

«Действиям каждого будет дана принципиальная правовая оценка», — заявили в СК.

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