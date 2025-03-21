Новые выделенные полосы для автобусов сделают в Хабаровске

В Хабаровске на дорогах появятся новые полосы движения, выделенные только для проезда общественного транспорта. Об этом было объявлено на заседании комиссии по городскому хозяйству общественной палаты краевой столицы. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», после завершения в 2020 году капитального ремонта по президентскому нацпроекту БКД улицы Краснореченской в городе появилась первая и пока единственная «выделенка» для автобусов от остановки «Заводская» до «19 школы».
Как многократно убедился корреспондент нашего издания, который почти ежедневно пользуется маршрутом автобуса № 25, появление отдельной полосы для общественного транспорта намного ускорило путь из Южного микрорайона в центр. Теперь этот опыт решено распространить и на другие улицы.
— К сожалению, недостаточная ширина улиц Хабаровска не позволяет широко масштабировать практику создания выделенных полос для автобусов. Но, как заверили нас в мэрии, уже в самое ближайшее время в городе можно оборудовать ещё две «выделенки», — рассказала нашему изданию председатель комиссии Общественной палаты Хабаровска по городскому хозяйству Елена Шадуя. — Одна появится на отрезке проспекта 60-летия Октября от улицы Шкотова около остановки «Юбилейная» до поворота на посёлок Горького. Другая будет совсем короткой, порядка 1 километра, перед ТЦ «Броско-Молл» на месте слияния улиц Павла Морозова и Пионерской.
Больших бюджетных вложений организация выделенных для автобусов полос не потребует. Нужно будет лишь нанести соответствующую разметку и установить знаки. Ещё важно оборудовать камеры видеонаблюдения, которые бы автоматически отслеживали нарушителей.
На Краснореченской одно время многие автомобилисты пытались объехать пробки по автобусной полосе. Однако после того как люди стали получать штрафы, желающих делать это заметно поубавилось.
Напомним, на время ремонта провала на улице Павла Морозова в 2021 году, когда город сковали многокилометровые пробки, частным автомобилям разрешили пользоваться автобусной полосой на Краснореченской. Однако после завершения работ жёсткие ограничения вернулись.