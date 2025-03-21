Новые выделенные полосы для автобусов сделают в Хабаровске

— К сожалению, недостаточная ширина улиц Хабаровска не позволяет широко масштабировать практику создания выделенных полос для автобусов. Но, как заверили нас в мэрии, уже в самое ближайшее время в городе можно оборудовать ещё две «выделенки», — рассказала нашему изданию председатель комиссии Общественной палаты Хабаровска по городскому хозяйству Елена Шадуя. — Одна появится на отрезке проспекта 60-летия Октября от улицы Шкотова около остановки «Юбилейная» до поворота на посёлок Горького. Другая будет совсем короткой, порядка 1 километра, перед ТЦ «Броско-Молл» на месте слияния улиц Павла Морозова и Пионерской.