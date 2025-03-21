Мэр Новосибирска показал свою зачётную книжку в честь юбилея НГТУ

В 2025 году Новосибирскому государственному техническому университету исполняется 75 лет. ВУЗ закончил мэр города Максим Кудрявцев — в своих соцсетях он поздравил родное учебное заведение и показал личную зачётную книжку.
Максим Георгиевич поступил на радиотехнический факультет в 1992 году. Получил образование по специальности «Технология и конструирование радиоэлектронных средств». Он отметил, что НГТУ стал для него особым этапом.
«Благодарю весь коллектив университета, особенно преподавателей, которые вложили силы и энергию в подготовку будущих специалистов», — написал Максим Кудрявцев в своих соцсетях.
Мэр отметил, что университет является кузницей кадров, в его стенах закладывают основы инженерных знаний. Выпускники НГТУ нашли себя в различных сферах.