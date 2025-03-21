Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омское предприятие стало источником опасного загрязнения бензапиреном

В Любинском районе прошла внеплановая проверка работы предприятия ООО «Созвездие» по обращениям местных жителей.

Источник: Минприроды Омской области

Проверка была направлена на соблюдение норм охраны атмосферного воздуха. Об этом сообщает Минприроды Омской области.

В ходе проверки специалисты провели замеры выбросов, которые показали, что уровень загрязняющих веществ превышает допустимые нормы. В частности, были зафиксированы сверхнормативные выбросы бензапирена, который относится к веществам 1 класса опасности.

Кроме того, у предприятия обнаружили нарушения в эксплуатации газоочистного оборудования, а также недостатки в отчетности. В итоге ООО «Созвездие» привлекли к административной ответственности и выдали предписание об устранении всех выявленных нарушений.