Омское предприятие стало источником опасного загрязнения бензапиреном

Проверка была направлена на соблюдение норм охраны атмосферного воздуха. Об этом сообщает Минприроды Омской области.
В ходе проверки специалисты провели замеры выбросов, которые показали, что уровень загрязняющих веществ превышает допустимые нормы. В частности, были зафиксированы сверхнормативные выбросы бензапирена, который относится к веществам 1 класса опасности.
Кроме того, у предприятия обнаружили нарушения в эксплуатации газоочистного оборудования, а также недостатки в отчетности. В итоге ООО «Созвездие» привлекли к административной ответственности и выдали предписание об устранении всех выявленных нарушений.