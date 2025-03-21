Женщина из Башкирии устроила перепалку в родительском чате и теперь должна заплатить штраф

В Шаранском районе Башкирии женщине придется заплатить штраф за оскорбление в родительском чате. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
В минувшем декабре родители воспитанников местного детсада активно обсуждали подготовку к детскому празднику. Однако мирная беседа быстро переросла в словесную перепалку. Одна из участниц чата, не сдержав эмоций, выдала в адрес другой порцию оскорблений.
Пострадавшая не стала терпеть и обратилась в компетентное ведомство. Прокуратура, изучив переписку, возбудила дело по административной статье «Оскорбление». Мировой судья назначил обидчице три тысячи рублей штрафа.
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