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В Новосибирской области сдан первый в 2025 году 13-квартирный дом для льготников

Он предназначен для детей-сирот и работников бюджетной сферы.

Источник: Комсомольская правда

В Тогучине Новосибирской области сдан первый в 2025 году дом для льготников. Новоселье в 13-квартирном здании отметят дети-сироты и работники бюджетной сферы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительства Новосибирской области.

Этот дом стал частью программы строительства специализированного жилья, которая реализуется в регионе уже пять лет. За это время в области построено более 80 домов, из которых 29 сданы в 2024 году.

Первый заместитель министра строительства региона Дмитрий Тимонов сообщил, что в 2025 году планируется построить 23 дома для льготников. На эти цели выделено 1,6 миллиарда рублей.

Новые дома появятся в 12 районах области, включая Баганский, Доволенский, Карасукский и другие.