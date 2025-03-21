В Сочи ввели особый противопожарный режим и запретили разводить костры

В связи с высокой пожарной опасностью в Сочи введен особый противопожарный режим. Это означает полный запрет на разведение костров, сжигание мусора и использование открытого огня.
«Нарушителям грозят крупные штрафы: для граждан до 50 000 рублей, для юридических лиц до одного миллиона рублей», — предупредили в мэрии курорта.
Кроме того, за поджоги или неосторожное обращение с огнем, повлекшее пожар, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьями 261 и 168 Уголовного кодекса РФ.
Уточняется, что с начала 2025 года в Сочинском национальном парке уже потушено шесть пожаров, причем пять из них произошли в период с 13 по 17 марта. Сухая погода в сочетании с опавшей листвой создает высокий риск возгорания. В такой ситуации даже непотушенный окурок или брошенный мусор могут стать причиной масштабного пожара.
Для контроля за соблюдением правил пожарной безопасности на территории курорта работают специальные мониторинговые группы. В случае обнаружения пожара нужно звонить по телефонам 101 или 112.