В Сочи ввели особый противопожарный режим и запретили разводить костры

Уточняется, что с начала 2025 года в Сочинском национальном парке уже потушено шесть пожаров, причем пять из них произошли в период с 13 по 17 марта. Сухая погода в сочетании с опавшей листвой создает высокий риск возгорания. В такой ситуации даже непотушенный окурок или брошенный мусор могут стать причиной масштабного пожара.