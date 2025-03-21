Деятели культуры, спорта и политики поздравили Лаврова с днем рождения

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские деятели культуры, искусств, спорта и политики поздравили министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с 75-летием, сообщил в пятницу МИД РФ.
«Уважаемый Сергей Викторович, примите самые наилучшие пожелания в связи с вашим 75-летием!» — говорится в видеоролике с коллективным поздравлением министру, опубликованном в Telegram-канале МИД России.
Участники видеоролика пожелали Лаврову новых свершений, крепкого здоровья, успехов и сил в отстаивании интересов России.
В записи поздравления приняли участие спикер Совфеда Валентина Матвиенко, президент и продюсер «Русского национального балета “Кострома” Елена Царенко, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, хоккеист Александр Овечкин, боец смешанных единоборств Федор Емельяненко, народный художник РФ Никас Сафронов, а также воспитанники школы-интерната МИД России и другие.
Свою благодарность и добрые пожелания Лаврову выразили также российский предприниматель и депутат Виктор Бут и летчик Константин Ярошенко, поблагодарившие министра за помощь в их возвращении в Россию.