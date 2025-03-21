Волгоградцам напомнили, как уйти досрочно на пенсию

Волгоградцы, работающие в обычных, не связанных с вредными или опасными условиями труда, могут претендовать на досрочный выход на пенсию, если их трудовой стаж достигает определённой продолжительности.
Об этом рассказала Светлана Бессараб, член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Для того чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо выполнить определённые условия. Мужчины могут выйти на пенсию досрочно, если их стаж составляет не менее 42 лет, а женщины — при стаже от 37 лет. Однако сделать это можно не раньше чем за два года до достижения общеустановленного пенсионного возраста.
— Например, если для женщин пенсионный возраст установлен в 60 лет, то при наличии 37 лет трудового стажа они смогут выйти на пенсию уже в 58 лет, — уточнила Бессараб.
Таким образом, даже те, кто работает в стандартных условиях, без воздействия вредных факторов, могут получить право на досрочную пенсию, если их профессиональная деятельность была достаточно длительной. Это правило позволяет учитывать многолетний труд граждан и предоставляет им дополнительные возможности для планирования жизни после завершения карьеры.
Кроме того, право на досрочный выход на пенсию имеют те, чья работа связана с тяжёлыми условиями труда, особыми обстоятельствами или социальными льготами. Например, сотрудники вредных производств, таких как металлургия, химическая промышленность или нефтепереработка, могут выйти на пенсию в возрасте 45−50 лет (женщины) и 50−55 лет (мужчины) при наличии необходимого стажа. Жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий также имеют право на досрочный отдых: мужчины — после 15 лет работы на Севере, женщины — после 20 лет. Многодетные матери с тремя детьми могут выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя — в 56, а с пятью и более — уже в 50.
Отдельные категории граждан, такие как военнослужащие, сотрудники МВД, пожарные и космонавты, могут рассчитывать на пенсию после 20 лет службы или при достижении 45 лет с общим стажем 25 лет. Педагоги и врачи также имеют право на досрочный выход: учителя — после 25 лет работы, медики в сельской местности — после 25 лет, а в городах — после 30. Представители творческих профессий, например артисты балета или цирка, могут уйти на пенсию после 15−30 лет стажа в зависимости от специфики работы. Инвалиды, включая тех, кто получил травмы на военной службе, также имеют право на досрочную пенсию при соблюдении условий по стажу.
Для оформления досрочной пенсии необходимо подать заявление в Социальный фонд России, предоставив пакет документов, включающий паспорт, СНИЛС, трудовую книжку и бумаги, подтверждающие право на льготу. Решение по заявлению принимается в течение 10 рабочих дней, однако срок может быть увеличен, если потребуется дополнительная проверка.
Размер пенсии рассчитывается по стандартной формуле: фиксированная выплата плюс стоимость пенсионных баллов. Дополнительные надбавки предусмотрены для жителей северных регионов и пенсионеров, имеющих на иждивении нетрудоспособных членов семьи.