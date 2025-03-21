Волгоградцам напомнили, как уйти досрочно на пенсию

Кроме того, право на досрочный выход на пенсию имеют те, чья работа связана с тяжёлыми условиями труда, особыми обстоятельствами или социальными льготами. Например, сотрудники вредных производств, таких как металлургия, химическая промышленность или нефтепереработка, могут выйти на пенсию в возрасте 45−50 лет (женщины) и 50−55 лет (мужчины) при наличии необходимого стажа. Жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий также имеют право на досрочный отдых: мужчины — после 15 лет работы на Севере, женщины — после 20 лет. Многодетные матери с тремя детьми могут выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя — в 56, а с пятью и более — уже в 50.