Полиция задержала рыбаков в запретной зоне Камской ГЭС

О задержании рыбаков сообщило Линейное отделение полиции на железнодорожном и водном транспорте по городу Перми. В полицию 18 марта 2025 года обратился работник охранного предприятия. Он сообщил о рыбаках в акватории Воткинского водохранилища на реке Каме.