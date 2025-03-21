Полиция задержала рыбаков в запретной зоне Камской ГЭС

В Перми для трех рыбаков лов рыбы в запретной зоне Камской ГЭС закончился привлечением к административной ответственности. Любителей рыбной ловли доставили в отделение полиции для составления протокола за нарушение правил рыболовства.
О задержании рыбаков сообщило Линейное отделение полиции на железнодорожном и водном транспорте по городу Перми. В полицию 18 марта 2025 года обратился работник охранного предприятия. Он сообщил о рыбаках в акватории Воткинского водохранилища на реке Каме.
Полиция выехала на указанное место и задержала в районе КамГЭС жителей Перми 1974, 1994 и 2001 годов рождения. Мужчины ловили рыбу удочками.
Рыбаков доставили в отделение полиции и привлекли к административной ответственности. По предъявленной статье КоАП РФ им грозит наложение административного штрафа в размере от 2 до 5 тыс. руб. с конфискацией орудий вылова рыбы.