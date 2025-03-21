Число зарегистрированных мигрантов в Петербурге сократилось на 60%

Чиновник предположил, что к такому изменению привело усиление контроля за поведением и деятельностью мигрантов со стороны правоохранительных структур. Несмотря на сокращение количества иностранцев, объем поступлений в бюджет от оформления трудовых патентов стал больше. «Уплата от патентов возросла с шести миллиардов до девяти миллиардов», — уточнил господин Потапенко.