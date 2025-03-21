Красивая кожа, хороший сон и облегчение боли. Как цветной свет влияет на людей?

Главное преимущество использования света — и зеленого, и синего, и красного — видимая безопасность. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. Устройства для домашнего использования, которые можно найти в свободной продаже, не обладают достаточной мощностью, чтобы нанести ожог или еще как-то навредить человеку. Однако расслабляться не стоит. Например, американская компания Neutrogena отозвала с рынка одну из своих световых масок от прыщей в ответ на опасения, что излучение в ней может навредить глазам, в особенности у тех пользователей, которые уже сталкиваются с теми или иными проблемами со зрением. Качественных же исследований о том, как на организме может сказаться использование света в долгосрочной перспективе, до сих пор не проводилось.