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Мэр Хабаровска проверил ход строительства детского сада в «Ореховой сопке»

Он начнет работу в 2025 году.

Источник: Мэрия Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проинспектировал строительство нового детского сада в микрорайоне «Ореховая сопка». Объект возводится в рамках комплексного развития территории и государственной программы «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На строительство детского сада выделено 1,28 миллиарда рублей, большая часть которых поступила из федерального и регионального бюджетов. Однако из-за роста цен на стройматериалы выделенных средств оказалось недостаточно. Застройщик подал документы на государственную экспертизу для пересмотра стоимости работ. Несмотря на это, сроки сдачи объекта не изменятся — детский сад откроет свои двери для детей уже в этом году.

Проверка работ прошла по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Строительство идет по плану и графику, о котором заранее договорились с подрядчиком.

«Правительство активно поддерживает нас в реализации таких социальных проектов, которые будут продолжены и в будущем. Мы планируем строительство общеобразовательных учреждений не только на “Ореховой сопке”, но и в Брянском переулке, а также в других микрорайонах. Это важные шаги для улучшения городской инфраструктуры и качества жизни наших жителей», — сказал глава города.

Детский сад рассчитан на 320 мест. Общая площадь здания составляет 15 тысяч квадратных метров.

На данный момент в детсаду собран монолитный каркас здания, укреплен контур и утеплен фасад. Следующий этап — утепление кровли и покрытие ее металлочерепицей. Эти работы планируется завершить к концу апреля.