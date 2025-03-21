Мэр Хабаровска проверил ход строительства детского сада в «Ореховой сопке»

«Правительство активно поддерживает нас в реализации таких социальных проектов, которые будут продолжены и в будущем. Мы планируем строительство общеобразовательных учреждений не только на “Ореховой сопке”, но и в Брянском переулке, а также в других микрорайонах. Это важные шаги для улучшения городской инфраструктуры и качества жизни наших жителей», — сказал глава города.