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Омичам напомнили правила езды на электросамокатах

Нельзя забывать, что на одном самокате может ехать только один человек.

Источник: Om1 Омск

В МВД России пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ) напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения для безопасности на дорогах. Ранее стало известно, что прокат электросамокатов в Омске планируют открыть, когда установится тёплая погода.

Для передвижения на электросамокатах существуют особые требования, которые необходимо соблюдать:

  • На самокате можно передвигаться только одному человеку.
  • Движение разрешено по велосипедным и велопешеходным дорожкам, а по пешеходным — только в случае отсутствия запрещающих знаков.
  • Если вам уже исполнилось 14 лет, можно кататься по дороге, но не быстрее 60 км/ч и только по правой стороне.
  • Для использования СИМ на дороге необходимо, чтобы транспортное средство было оснащено исправными тормозами, звуковым сигналом, фарой спереди и красными фонарями сзади.
  • Запрещено использование самокатов на магистралях с дорожным знаком «Дорога для автомобилей». На тротуарах преимуществом пользуются пешеходы, а пересекать проезжую часть можно только на пешеходных переходах и пешком.
  • Дети до семи лет должны быть под присмотром взрослых при использовании СИМ. Также запрещена передача аккаунтов для аренды электросамокатов детям.
  • Нужно использовать защитные средства, такие как шлем, наколенники, налокотники и световозвращатели.
  • В сезон самокатов водителям легкового и грузового транспорта следует быть внимательнее.