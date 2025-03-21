Омичам напомнили правила езды на электросамокатах

В МВД России пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ) напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения для безопасности на дорогах. Ранее стало известно, что прокат электросамокатов в Омске планируют открыть, когда установится тёплая погода.
Для передвижения на электросамокатах существуют особые требования, которые необходимо соблюдать:
- На самокате можно передвигаться только одному человеку.
- Движение разрешено по велосипедным и велопешеходным дорожкам, а по пешеходным — только в случае отсутствия запрещающих знаков.
- Если вам уже исполнилось 14 лет, можно кататься по дороге, но не быстрее 60 км/ч и только по правой стороне.
- Для использования СИМ на дороге необходимо, чтобы транспортное средство было оснащено исправными тормозами, звуковым сигналом, фарой спереди и красными фонарями сзади.
- Запрещено использование самокатов на магистралях с дорожным знаком «Дорога для автомобилей». На тротуарах преимуществом пользуются пешеходы, а пересекать проезжую часть можно только на пешеходных переходах и пешком.
- Дети до семи лет должны быть под присмотром взрослых при использовании СИМ. Также запрещена передача аккаунтов для аренды электросамокатов детям.
- Нужно использовать защитные средства, такие как шлем, наколенники, налокотники и световозвращатели.
- В сезон самокатов водителям легкового и грузового транспорта следует быть внимательнее.