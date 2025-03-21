В Москве наблюдается спрос на специалистов со средним образованием

«На рынке бум востребованности специалистов со средним образованием. Поэтому мы в Москве стараемся сделать так, чтобы наши колледжи были современными образовательными пространствами, где ребята могли бы получить самую хорошую, самую востребованную на рынке профессию», — рассказала Ракова.
Она добавила, что в Москве наблюдается возросший конкурс на поступление в средние профессиональные учреждения, поэтому принято решение об увеличении количеста бюджетных мест. «Стараемся сделать так, чтобы каждый ребенок, каждый мастер имел возможность поступить на ту профессию, на ту специальность, которая ему действительно по душе», — отметила заммэра.
По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, форум колледжей посетили практически все школьники 9 классов Москвы. Они ознакомились с теми возможностями, которые дает система среднего профессионального образования города.
«Многие ребята осознанно выбирают колледж, они знают, где будут работать, они уверены в своем будущем, в своей зарплате. И я хочу сказать, что все, кто желает поступить в колледж, вы точно не ошибетесь», — резюмировал Кравцов.
Форум колледжей
Масштабный форум колледжей, на котором представлены почти 50 образовательных организаций столицы, проходил в Москве в Гостином дворе с 19 по 21 марта.
В рамках форума для старшеклассников подготовили более 120 мастер-классов. Ребята смогли с помощью VR-очков поуправлять гоночным мотоциклом, автомобилем и дроном, попробовать себя в роли полицейского и пожарного.