В Москве наблюдается спрос на специалистов со средним образованием

Она добавила, что в Москве наблюдается возросший конкурс на поступление в средние профессиональные учреждения, поэтому принято решение об увеличении количеста бюджетных мест. «Стараемся сделать так, чтобы каждый ребенок, каждый мастер имел возможность поступить на ту профессию, на ту специальность, которая ему действительно по душе», — отметила заммэра.