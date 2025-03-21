«Пока очень высокая». Разработчик высказался о стоимости белорусского электрокара

По его словам, пока не решится указанный вопрос, довольно сложно говорить про запуск автомобиля в серийное производство. Замдиректора Объединенного института машиностроения отметил, что белорусский электрокар можно выпустить, однако, в первую очередь, его нужно продавать, «а не просто делать ради того, чтобы делать».