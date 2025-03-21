«Пока очень высокая». Разработчик высказался о стоимости белорусского электрокара

Заместитель директора Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Александр Белевич в эфире Первого информационного телеканала сообщил, что стоимость белорусского электрокара пока очень высокая.
Специалист обратил внимание на то, что ключевым моментом остается экономическая составляющая. Речь идет про стоимость компонентов, которые были произведены в Беларуси.
— Она, к сожалению, пока очень высокая, чтобы машина была конкурентоспособна на рынке, — подчеркнул Александр Белевич.
По его словам, пока не решится указанный вопрос, довольно сложно говорить про запуск автомобиля в серийное производство. Замдиректора Объединенного института машиностроения отметил, что белорусский электрокар можно выпустить, однако, в первую очередь, его нужно продавать, «а не просто делать ради того, чтобы делать».
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