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В Тольятти 15 домов остались без холодной воды

В пятницу, 21 марта, в 11:45 поступило сообщение об утечке на водоводе холодного водоснабжения в Тольятти на ул. Горького, 38.

На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 15 многоквартирных жилых домов и один социально-значимый объект.

Ориентировочное время восстановления водоснабжения потребителей 17.00 21 марта.