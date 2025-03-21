В Тольятти 15 домов остались без холодной воды

На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 15 многоквартирных жилых домов и один социально-значимый объект.
Ориентировочное время восстановления водоснабжения потребителей 17.00 21 марта.
В пятницу, 21 марта, в 11:45 поступило сообщение об утечке на водоводе холодного водоснабжения в Тольятти на ул. Горького, 38.
На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 15 многоквартирных жилых домов и один социально-значимый объект.
Ориентировочное время восстановления водоснабжения потребителей 17.00 21 марта.